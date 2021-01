Cédric BOHNERT

Membre fondateur, ancien secrétaire et maintenant salarié de l'association Colibulle.



Colibulle est une jeune association pour le développement et la diffusion de la philosophie du Libre.



Parce que j'ai la conviction que le libre partage des savoirs est à démocratiser sur la planète, parce que je veux être acteur de ce changement, j'ai pris pour défi de participer à la création et au développement de Colibulle.



La mission première de notre association est de réfléchir sur les questions de liberté, de démocratie et d’humanité à l’ère du tout-numérique.



Initiée à travers le concept de Logiciels Libres et les quatre libertés fondamentales énoncées par Richard Stallman, la philosophie du Libre commence à s'étendre à d'autres domaines que l'informatique, en particulier à la culture et à la technologie matérielle.



Colibulle est à la recherche de partenaires de l'économie sociale et solidaire et associations et vous propose de vous accompagner et vous conseiller dans vos besoins informatiques.



Mes deux principales missions au sein de Colibulle sont :



* créer et gérer le pôle développement d’applications web,

* créer et gérer le pôle formation.



Vous pouvez suivre notre évolution sur notre site : www.colibulle.fr



Reconnu travailleur handicapé par la MDPH, je remercie la communauté Solidarité Viadeo de m'avoir permis de rejoindre ce réseau professionnel.



Mes compétences :

Informer avec clarté

Argumentation de concept

Négociation

Programmation orientée objet

Développement web

Développement logiciel et IHM

Système d'information

Modélisation UML

Conception Merise

Gestion de projet

Python

Open source

JAVA

Autodidacte

Elearning

Recherche

Conseil

Création