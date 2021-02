Yasmin CHERHABIL

Je fais partie de la génération Y :D !!!



les outils du web 2.0, le chargé de recherche doit exploiter une large gamme de e-sourcing (sites emplois, réseaux sociaux, téléphones et tablettes mobiles, smartphones). Ses techniques de sourcing gagnent en sophistication : search engin optimization (SEO), search engine marketing (SEM), opérateurs boléens.



Soucieux de la marque employeur (employer branding), il veille à communiquer en valorisant l’image de son cabinet et de son client. Son métier revêt une sensibilité marketing.



Dans certains cabinets spécialisés, il doit assurer le sourcing des profils internationaux et avoir des connaissances multiculturelles et plurilinguistiques .



Dans un contexte de forte concurrence sur son marché, il doit avoir une dimension commerciale pour fidéliser les clients et détecter des opportunités d’affaires.



