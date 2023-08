Cédric BUSIN-LEHEC

Chargé d'Affaires au sein de la Banque d'Affaires Nfinance à Paris, je suis en relation avec les dirigeants et les actionnaires de PME et de petites ETI de tous secteurs d'activités.



Ma mission consiste en l'origination et la structuration d'opérations de haut-de bilan. Après validation de la pertinence du projet, je conseille ces entreprises dans la solution la plus adaptée à leurs problématique (levée de fonds, cession, IPO, etc.) et les accompagne dans la mise en place du montage.



Totalement indépendante, Nfinance est une entreprise d’investissement agréée et réglementée par l’Autorité du Contrôle Prudentiel et l’Autorité des Marchés Financiers et membre des marchés d’Euronext.



Mes compétences :

Défiscalisation

Banque

Investissement

Immobilier

Gestion de patrimoine

Finance

IPO

Financement structuré

Corporate finance