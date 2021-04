Cédric CÉDRIC GOSSIN (GOSSIN)

Diplômé de lEIGSI (École dingénieurs en Génie des Systèmes Industriels) en Décembre 2012 avec une dominante énergie et environnement, mon dernier poste chez GE était chef de projet nucléaire.



Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de mes principales missions :



Gestion de projets de maintenance du système contrôle Turbine et contrôle Alternateur dans les centrales électriques, de la conception de loffre jusquau déploiement sur site.

Définition de la stratégie du projet en conformité avec les exigences contractuelles.

Gestion des risques et des opportunités du projet.

Gestion de la communication client et maintien dun haut niveau de satisfaction.

Gestion de la performance financière (liquidité, marge).

Gestion des non-conformités ou insatisfactions des clients, et mise en place des plans dactions correctrices.



Mon secteur d'intervention se limitait à la France entière, avec quelques missions ponctuelles sur le terrain.