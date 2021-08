Cédric FIDON

10 ans chez Orange et Genesys... 10 ans à la tête de Novagence... 20 ans de nouvelles technologies.

C'est pour toujours obtenir le meilleur d'Internet que j’accompagne, avec toute l'équipe de Novagence, les entreprises dans leur communication sur Internet.



Ce que nous faisons bien au-delà d'un simple site Internet.

C'est le développement de l'activité de l'entreprise qui nous intéresse, avec des interventions qui sont à la croisée du marketing, de la communication, et de la technique :

- Conseil et études

- Conception et développements

- Stratégie et moyens d'acquisition de contacts

- Suivi et montée en charge



Toute l'équipe de Novagence conseille, accompagne et suit au quotidien plus de 150 entreprises sur Internet.

Plus de précisions sur http://www.novagence.com



Mes compétences :

Commercial

Communication

Conseil en communication

Internet

E-mailing

E commerce