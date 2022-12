Cedric LE COZ

Les 13 dernières années passées chez HP, leader mondial des constructeurs informatiques, m’ont permis d'appréhender le monde de l’informatique, son marché tant au niveau national qu’international à travers des projets d’envergure, et ce sous différentes facettes :le Management, les ventes, les achats la gestion de projets, les produits, les services.



Actuellement Responsable commercial d'une équipe de 11 commerciaux je souhaite continuer à élargir et parfaire mes compétences au sein d’un groupe valorisant l’évolution professionnelle et l’épanouissement de ses collaborateurs. L’exigence de la performance et du résultat est mon moteur.



Mes compétences :

Achats

ventes

Vente