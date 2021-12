Cédric LUCAS

Mes deux dernières expériences professionnelles montrent mon attachement au management d'équipe et à l'audiovisuel.

Quelle fierté de voir évoluer chacune des personnes de son équipe à son rythme pour équipe plus forte, compétente, soudée et solidaire. Voir chacun prendre possession de son poste avec le sourire est pour moi une grande satisfaction et reconnaissance dans mon rôle de manager.

Mon relationnel et ma faculté d'adaptation ne me brident pas dans le secteur d'activité dans lequel je pourrais évoluer.



Le monde de l'audiovisuel est un monde passionnant. Même si je n'ai eu aucune formation dans ce domaine, mon expérience à Célà tv a montré mon potentiel d'adaptation sur des équipements et applications informatiques et audiovisuels spécifiques. De plus, mon côté analytique et débrouillard me permettait de trouver des solutions de diffusion avec très peu de moyens.





Mes compétences :

Gestion parc informatique

Service Desk

ITIL

Captation vidéo

Réseaux sociaux

Encadrement d'équipe

Mac OS

Microsoft Windows XP

Microsoft Office

Final Cut Pro

Reporting

Programmation web php html css

sql