Cédric MIGNON

Arrivé à l’Industrielle du Ponant en février 2010, après l’obtention de mon diplôme d’ingénieur école centrale de Nantes, je suis actuellement responsable du bureau d’études / méthodes. Les multiples métiers présents au sein de l’entreprise m’ont permis de développer mes compétences notamment dans les domaines de la chaudronnerie, l’usinage, et le composite.

D'un naturel curieux et dynamique, je suis toujours avide de découvrir de nouvelles techniques de production et de nouvelles technologies. De ce fait, je souhaite m'investir pleinement dans un travail qui me permettra de développer de nouvelles compétences.



Je suis actuellement à la recherche :

- D'un poste de chef de projet ou d'ingénieur méthodes dans la région nantaise.



Mes principaux domaines d'intérêt :

- Le ferroviaire

- L'aéronautique

- Le naval et nautisme

- L'automobile