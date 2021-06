Cédric PALLIER

Pourquoi chef de projet ? Pourquoi pas un emploi plus pérenne, calme, isolé ? "La bonne planque" comme disent certains. La réponse : pour le contact humain.

Quelque soit notre emploi, nous intéragissons avec d'autres personnes. Que ce soit en direct, par mail, en réunion, que ce soit pour proposer des solutions ou faire état de l'avancement de notre travail, nous intéragissons systématiquement avec d'autres.

Le poste de chef de projet au sens large du terme me place au milieu du dispositif, multipliant ainsi les contacts.

Composer avec les sensibilités de chacun, mettre en commun leurs objectifs, amener l'ensemble des interlocuteurs vers une cible unique, voilà ce qui me passionne.

Si vous avez ce genre de défis, que vous recherchez quelqu'un sur la région Normande, nous avons tous les élements pour un partenariat efficace. N'hésitez alors pas à me contacter.



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Chef de projet

Communication

Maîtrise d'ouvrage

Relationnel