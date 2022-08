Cédric SONNET

Mes différentes expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir des compétences techniques et une forte aptitude au management.

Je suis avenant, à l’écoute et rigoureux, professionnel, consciencieux : avec ces qualités j’ai pu :

- développer un réseau et un relationnel commercial important

- mettre en place et animer une équipe commerciale experte et très soudée.



Mes compétences :

Management

Rigueur

Organisation

Autonomie

Charisme

Écoute

Expert en restauration collective

Animation équipe commerciale