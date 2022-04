Cédrine CALOT

Forte d’une expérience de plus de 15 ans dans le milieu bancaire, j'ai acquis les compétences techniques me permettant de vous accompagner dans la maintenance de votre environnement bureautique et système.

Je saurai mettre en place une relation de confiance vous permettant ainsi d’appréhender vos outils informatiques avec sérénité.



Mes compétences :

Support

Réseaux

Informatique

Technicien

Support informatique

Frontoffice

Support Utilisateur

CMS Joomla

CMS PHP

Wordpress

Backoffice

Support Reuters

Support Bloomberg

Citrix

ARS

SERVEUR 2008R2

SCCM 2007

Office

Service Center

Active directory

Management

Service Now

SCCM 2012