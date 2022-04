Jessica LANCON

Bonjour,



Suite a l'obtention de mon master en RH spécialisation développement RH et gestion des savoirs experts et mon expérience de 3 ans chez ALTEN ,j'ai pu évoluer sur un poste de chargée de recrutement au sein du pôle SIRT. Depuis de par mes expériences, j'ai continué à monter en compétences en ressources humaines, recrutement. Aujourd'hui chez GFI en plus de mes missions opérationnelles en recrutement, j accompagne une équipe de 5 stagiaires.



Titulaire d'une licence en RH et d'un niveau DEUG de droit à ASSAS.



J'ai commencé à travailler en tant qu'assistante RH en 2007 sur un poste généraliste RH(administration du personnel, GPEC, recrutement...)



Je me suis dans la suite spécialisée en développement RH en travaillant dans un service formation et dans l'animation puis dans le recrutement chez ALTEN.



Mes compétences :

administration du personnel

formation

RH

recrutement