Cedrine LENTINI

Après 11 ans d'expérience en tant que directrice de crèche dans le secteur public et associatif, mon projet est de mettre à profit mes acquis à travers de la formation spécialisée dans la petite enfance.

Ce qui m'anime dans ma profession ce sont les relations : relation parents-enfants, relation parents-professionnels, relation professionnels-partenaires et la transmission aux professionnels petite enfance.

J'aime chercher les compétences et capacités propres à chaque professionnel et les valoriser.

J'ai envie de partager mon expérience sur la qualité de l'accueil en petite enfance.

Je peux m'adapter à un public d'étudiant ou de professionnel en poste pour de la formation continue sur différents thèmes spécifiques (développement de l'enfant, instaurer une relation de confiance, conduite de projet...) ou pour aider à une prise de recul sur le travail quotidien auprès des enfants.

Je suis en veille active, n'hésitez pas à me contacter afin d'échanger ensemble sur des opportunités de travail.



Mes compétences :

Petite enfance

Gestion de projet

Gestion administrative

Relationnel

Management

Formation professionnelle

Animation de groupes

Analyser écouter réfléchir agir

Planification

Amélioration continue

Rigueur

Communication

Valorisation

Coopération