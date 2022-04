Celeste LECOQ

Après 18 ans d'expériences dans la Commission de Transport , je souhaite mettre à profit mes compétences et mon énergie en participant à la croissance d'une société tournée à l'international. Valeur ajoutée, Qualité de Service, Satisfaction Client et optimisation des flux sont une partie des principaux atouts pour développer l'activité & pérenniser les contrats dans un environnement économique tendu.

La diversité de la fonction "Responsable de Site" m'a permis de développer mes compétences dans de nombreux domaines comme la finance (Gestion d'un centre de Profit - Analyse financière), l'amélioration continue (excellence opérationnelle - audits - transports Matières à Hauts Risques - Satisfaction Client...), expertise Métier (transport & Commerce International) et RH (recrutement - formation - management...)entre autre.



Mes compétences :

Commerce international

Transport maritime

Importation

Service client

Administration des ventes

Logistique

Négociation contrats

Export

Management opérationnel

Direction de centre de profits

Chaine logistique

Analyse financière

PRODUITS DANGEREUX

Transport international

Amélioration continue

Lean Six Sigma