Celeste MESSINA

- Double expertise scientifique et business, Europe et USA - VP - Développement Cadres Dirigeants, VP-Information Clients, Schneider Electric. Directrice R&D : Plastic Omnium - Division Produits Plastiques Performants. Marketing Manager ; Qualité ; e-Business : Praxair - Gaz Industriels - Service Clients, Marketing Stratégique et Opérationnel, "Business Development" - Industrie, Services B-to-B : Maîtrise de l'énergie, chimie, gaz industriels, plastiques, métaux, matériaux, verre, environnement, distribution electrique, automatismes et contrôle. Sociétés à dimension ou à vocation internationale - Management d'équipes multiculturelles, pluridisciplinaires - Double nationalité française - américaine. MBA, New York ; Chimie-Physique, Paris



Mes compétences :

Chimie

Commercial

Développement

Développement commercial

Energie

gaz

Gaz industriels

Leadership

Marketing

Qualité

Schneider

Six Sigma

Stratégie

USA