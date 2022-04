Célestin NKOU NKOU

D'abord, 19 années de carrière à la banque. Successivement comme Chargé de clientèle, Chef d'agence, Formateur et Inspecteur.



Ensuite, 6 ans au poste de Directeur technique - Responsable microfinance, assortis d'intérim à la Coordination d'un programme national de finance inclusive, financé par une institution des Nations-Unies.



Dans le secteur de la microfinance et précisément les domaines du Microcrédit et de la Compensation : Promoteur au Cameroun et en Afrique Centrale, de la première "Centrale des risques et des incidents de paiement" privée, et du premier "Système de compensation interEMF".



Missions d'accompagnement dans 11 (onze) communes, en Gestion de Patrimoine Communal (GPC/GAPC) spécialités : sommiers fonciers, bâtiments, matériels, inventaires, comptabilité matière, voies terrestres, équipements, flottes, projets, etc.



Parallèlement, enseignant de grandes écoles et fondateur d'un Centre de formation professionnelle dans les domaines de: banque de détail, gestion de projet, microfinance, petite et moyenne entreprise.



Bilingue français-anglais, bonnes notions d'informatique utilitaire, souhaite désormais évoluer vers les fonctions de Coordonnateur, de Consultant, de Chef de projet/programme de développement, de partenaire ou de représentant local dans le même domaine d'activités: au Cameroun, en Afrique, en Europe ou aux USA, pour apporter l'expérience africaine au monde.



Par ailleurs, je recherche aussi des partenaires: soit pour créer un cabinet de consulting à vocation internationale, soit pour créer une institution de microfinance en (Société anonyme) au Cameroun.



Diplômé d'études supérieures spécialisées en Techniques de l'organisation, option management de projet (IESTO-CNAM de Nantes).

Autres études supérieures en :

- Banque et finance, Institut Technique de Banque (Paris).

- Sales management and Marketing, TWT College (Jersey).

- Maintenance informatique, Birmatel (Saint-Ouen).

- Gestion de projet/programme de développement, CEFEB (Marseille).



Contact direct : cnnconsult@yahoo.fr



Mes compétences :

Banque

GPC

Microfinance