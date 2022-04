Celia BAVEREL

Avec une double formation langues étrangères/ressources humaines, j'ai rejoint le département RH de Virbac en Juillet 2008 dans le cadre de ma licence en alternance, puis de mon Master en RH à l'Université de Nice-ISEM.



Cette expérience de trois années au sein d'une DRH Groupe et la diversité de mes missions m'ont permis d'appréhender les nombreuses facettes de la fonction RH.



Aujourd'hui installée à Bruxelles, je suis à la recherche d'un nouveau challenge pour mettre à profit mes compétences (recrutement, partenariats écoles-entreprise, image employeur, gestion de la diversité, etc.), au coeur d'une entreprise qui me permettra de me développer et d'apprendre toujours plus dans un environnement stimulant.



Je parle français, anglais et espagnol, et je débute prochainement des cours de néerlandais. N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.