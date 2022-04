Célia BLANCHET

Thèmes de recherche

1. Processus de groupe ou d’équipe (e.g., coordination, rétention des informations) et performances

2. Satisfaction et bien-être au travail

3. Facteurs d’instabilité (e.g., turnover, diversité culturelle) auxquels font face les équipes et leurs effets



Mes compétences :

Performance

Groupes dynamiques

Instabilité

Travail en équipe

Santé au travail

Psychologie sociale

Psychologie du travail

Mémoire transactive

Coordination implicite