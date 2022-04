Célia BOUHOURS

Dans la continuité de mon parcours étudiant, actuellement en première année de licence de sociologie, après avoir obtenu un BAC Sciences et Technologies de la Santé et du Social ainsi qu'un BEP Carrière Sanitaire et Sociale, je souhaite m'investir dans une formation qualifiante de secrétaire médicale.



Cette formation se passe en un an, en alternance, à la Faculté de Métier d’Évry (91). C’est dans cette optique que je souhaite trouver un employeur qui saura m’apporter tout le professionnalisme nécessaire à mon apprentissage à compter du mois de septembre ou octobre 2015.



J’ai pu effectuer différents stages lors du passage de mon BEP et de mon BAC dont un en EHPAD et un en centre de rééducation fonctionnelle qui m’ont fait prendre contact avec le domaine médical où j’ai eu la chance d’accompagner les aides soignantes ainsi que les infirmières et ai pu avoir une expérience du domaine administratif en tant que saisonnière dans une collectivité territoriale.



Forte de ces expériences, qui m’ont donné envie d’aller plus loin dans l’acquisition de connaissances dans le secteur du secrétariat et du médical, cette formation représente pour moi l’opportunité de développer ainsi que renforcer mes compétences dans ce domaine.



J’ai le sens de l’initiative, suis une personne dynamique, motivée, dotée d’une grande ouverture d’esprit et suis convaincue de pouvoir apprendre de cette formation ainsi que pouvoir découvrir ce métier en passant par le partage des compétences avec des professionnels d’expérience.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Créativité

Ecoute

Adaptabilité

Microsoft Word

Travail en équipe

Dynamisme

Organisation

LibreOffice

Microsoft PowerPoint