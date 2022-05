Nathy BOUHOURS-LAVAL

Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin...



Un adage qui, vous me direz, est plus simple à dire qu'à réaliser ? Je n'en suis pas convaincue.



Je nourris le mien au quotidien : celui de m'installer vers Nîmes ou Montpellier afin de retrouver mes proches et de réunifier ma famille.



Pour me réaliser il me suffit de trouver un emploi pour poser mes valises dans cette belle région. Le courage et l'espoir m'accompagnent dans cette démarche.



L'administratif dans le socio-éducatif est mon domaine car pouvoir apporter une écoute, une aide, une main tendue, un peu de joie à des familles en difficulté est ce que j'aime faire par le biais de mes connaissances et de mes compétences. Je reste aussi ouverte à toutes propositions administratives qui saura m'enrichir professionnellement.



Aussi, suis-je prête à réaliser mon rêve et mettre de mon côté toutes les chances de réussir en apportant mon savoir faire professionnel, mon empathie, mon dynamisme au profit d'une structure qui saura m'accueillir afin d'élargir le champs de mes connaissances dans la suite logique de mon parcours professionnel.



A bientôt de vous rencontrer....



Mes compétences :

Fitness

Logistique

Gestion budgétaire

Administratif

Communication

Gestion de projet

Réactivité

Adaptabilité

Autonomie

Empathie

Analyse

Accueil physique et téléphonique

Suivi commercial et administratif

Rigueur

Bureautique

Purchase Orders

Invoicing > Issuing Invoices

Reconciliations

Diary Management

District Councils

Bookkeeping

Intranet