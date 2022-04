Ingénieur en agriculture, mes différentes expériences en Chambres d'Agriculture m'ont amenée à exercer mes capacités d'adaptation et de travail au sein d'une équipe et à développer mes compétences en accompagnement de projets et des personnes. Une relation de confiance avec tout interlocuteur est, pour moi, la base d’un acte de conseil dont je mesure les enjeux.



Mes compétences :

Agriculture

Développement rural

Gestion de projet

Promotion

Conseil