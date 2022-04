Célia CREVEAU

Je suis responsable d'une agence de travail temporaire tertiaire basée à St Lazare qui se compose de 2 chargées de recrutements et une consultante CDI/CDD.

Mon rôle est de définir la politique de recrutement ainsi que le plan statégique commercial puis de les faire appliquer pour atteindre les objectifs annuels.

A cette fonction s'ajoute le rôle de manager ( donner l'exemple, former, accompagner, motiver ) et le rôle de gestionnaire ( recouvrement, prévision, ajustement ...).



Mes compétences :

Recrutement

Développement commercial

Management opérationnel

Organisation

Conseil en recrutement