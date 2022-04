Celia DELVALEE

Je suis à la recherche d'un stage dans le domaine des énergies renouvelables : éolien, solaire, bureau d'étude d'énergie thermique ( DPE, étude de faisabilité), maitrise de l'énergie, énergie photovoltaïque.



Afin de valider mon Master « Energies et Matériaux Avancés – Parcours Energies Renouvelables », dispensé par l’Université de Cergy-Pontoise, je dois effectuer un stage de fin d’année d’une durée de 5 mois minimum.



Mon intérêt pour les énergies renouvelables remonte à plusieurs années et s’est intensifié au cours de mon cursus scolaire et mes différentes expériences professionnelles. Elles m’ont permis de développer mon goût pour le développement de techniques de nouvelles énergies et le travail d’équipe.



De plus, cet intérêt s’est renforcé grâce à la diversité des missions qui m’ont été confiées au cours de mes différents stages (méthodes de préparation et de caractérisation de surfaces du Fer, Synthèse et caractérisation de réseaux de polymères). Il fut très enrichissant de débuter ma formation par une licence de physique/chimie, afin de pouvoir élargir mon champ de compétences et ainsi me spécialiser dans le domaine de la physique.



Mes compétences :

Énergies renouvelables