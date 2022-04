Célia FOURMAUX

Je me définis comme une personne à la recherche d'expériences, de compétences et qualifications.

Dans mes projets je suis soucieuse des détails, je veille toujours au respect des délais et à la vérification des informations.

Je fais preuve de capacités d’analyse, souplesse, curiosité et de diplomatie.

Je suis persévérante et résistante. En effet, j'ai eu des échecs, sans me décourager, j'ai travaillé et retenté ma chance. Je ne baisse pas les bras, il ne faut pas avoir peur de l'échec.

Je peux parfois être étourdie, c'est pourquoi je m'engage à toujours vérifier mon travail, et je suis impatiente, autre caractéristique que je travail tous les jours dans le cadre de mes projets.

Je suis à la recherche d'un poste en tant qu'assistante administrative à Poitiers, Tours ou Angers



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet

Gestion administrative

Communication

Ecoute

Attentif

Management

Microsoft Office