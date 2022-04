Célia GROSSELIN

Communicante depuis 10 ans dans le domaine du développement durable et de la RSE, j'opère aussi bien sur le plan stratégique que sur le terrain : gestion de projets, définition et déploiement de stratégies com et marketing digital, évènementiel, développement des relations avec les médias, conception de supports print & web.



Mes compétences :

PR

Communication

Relation medias

Marketing

Social media

Événementiel