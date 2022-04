Célia HUSCENOT

Elaborer et de mettre en œuvre la politique Ressources Humaines de France et d'Europe pour accompagner et soutenir la stratégie et la performance de l'entreprise.



Définir les plans d'action, concevoir et piloter leur réalisation.



Manager l'équipe des Ressources Humaines.



Je recrute et je veille à l'intégration des collaborateurs pour attirer les meilleurs candidats et leur faire partager les valeurs et la culture de l'entreprise

Je conçois le plan de formation et veille au développement des collaborateurs

Je prévois et j'anticipe les besoins RH

J'organise la concertation et le dialogue social avec les membres du personnel ou leurs représentants

Je supervise la gestion administrative du personnel et la paie

Je contrôle la conformité avec les obligations légales et réglementaires.



Mes compétences :

HR

HR Manager

Communication

Human Resources Management

HRM

Bilingual

Gestion des ressources humaines