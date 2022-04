Célia LACOCHE FOUQUERIERE

La protection de notre Environnement comptant parmi une de mes principales préoccupations, l’objectif de ma première expérience a été l’obtention de la certification ISO 14001 dans le secteur automobile ; l’axe de travail principal étant la mise en place du tri des déchets industriels dangereux, auprès des opérationnels et prestataires, avec le suivi de ces déchets.



Je me suis ensuite orientée vers le Management de la Qualité afin de participer à l’amélioration des organisations, de faciliter le travail du personnel, et de mettre tout en œuvre pour assurer la satisfaction des clients.



Après sept années de responsabilités, le congé parental d’éducation m’a permis de prendre du recul et affiner mes souhaits professionnels, à savoir : me concentrer sur le travail de communication terrain, de gestion et rédaction documentaire, de traitement des non-conformités et de suivi des indicateurs... c’est-à-dire : le suivi et l’animation des systèmes de management QSE.



D'où ma recherche d'un poste d'assistante animatrice Qualité Sécurité Environnement pour participer à l'amélioration continue de votre entreprise.



Mes compétences :

Méthode de résolution de problème

Méthode d'analyse de risque

Animation de formations

Communication interne

Animation de groupe

Norme ISO 9001

Gestion des documents

Audit interne

Utilisation des outils bureautiques

Gestion de la relation client

Norme ISO 14001

Ergonomie

Gestion des déchets

Sécurité au travail