Célia LOREAU

Actuellement animatrice QHE pour les services supports, j'ai auparavant occupé un poste d'animatrice QHE pour le secteur Beurrerie, après le secteur Ingrédients Laitiers Secs. J'ai également eu des missions QHE pour les ateliers pâtes molles au sein de la Laiterie du Val d'Ancenis.



Mes missions principales:



- participer à assurer la sécurité sanitaire de l'ensemble des productions du bassin 44 par une action qualité auprès des responsables de mon périmètre (maintenance, travaux neufs, ressources humaines, sécurité du site/malveillance, plan logistique achat, informatique, qualité site),



- contribuer à la garantie d'atteinte des standards et des niveaux de qualité globale des clients sur mon champ d'actions,



- participer à l'obtention des certificats qualité et environnement du bassin 44 par l'animation de groupes de travail,



- participer à l'amélioration continue des performances du bassin 44 dans les domaines de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité alimentaire et de l'environnement.



Je garde également des missions pour le secteur Beurrerie, à savoir:

- le référencement des matières premières et emballages,

- l'étude food fraud pour les matières premières et emballages,

- le traitement des demandes clients, et des cahiers des charges



Mes compétences :

Traçabilité

Hygiène

ISO

Amélioration continue

IFS

BRC

Formation

HACCP

Assurance qualité

Food defense

Food fraud