Gestionnaire de paie et administration du personnel.



Mes compétences :

S'adapte facilement

Réagir vite et prendre les bonnes décisions

Conseiller clientèle

Esprit analytique

Autonome & responsable

Lecture presse et sites spécialisés

Veille sociale

Communication

Outils informatique

Documentation active

Paie et gestion RH

GRH