Célia RAVELET

Jeune ingénieure spécialisée en agroalimentaire, je suis actuellement une formation en Mastère Spécialisé Management des Entreprises du Vivant et de l'Agroalimentaire au sein de l'EM Lyon Business School afin de compléter mon cursus technique.

Dynamique et curieuse, je suis également bilingue français - anglais, et porte un fort intérêt pour l'international.

J'ai pour objectif de travailler dans le secteur agroalimentaire en tant que chef de produit.



Je serais disponible dès le mois de mars 2016.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Curiosité multidomaines

Rédaction

Pack Microsoft Office

Communication

persévérance