Célia ROSSI

Attirée depuis toujours par la protection de l'environnement, j'ai débuter mon expertise avec la gestion des réseaux d'eau avant de me lancer dans l'étude et le contrôle d'assanissement autonome.

Avec une curiosité sans frontière et une furieuse envie de découverte, je suis actuellement en poste en tant que Technicienne Assainissement. J'accompagne les industriels pour pour une meilleur gestion de leur eaux usées, j'étudie et je réalise des projets pour la ville de Cavaillon.

Mon leitmotiv : relever de nouveaux défis !



Mes compétences :

AutoCAD

Microsoft PowerPoint

EPANET

Microsoft Excel

Microsoft Word

Conscience professionnelle

Relationnel

Autonomie

Travail en équipe