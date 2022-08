Solene LEDIOURON

Je m'appelle Solène Lediouron,j'ai travaillé en tant que technicienne des fluides pendant 5ans (j'étais amené à contrôler les consommations d'énergies et trouver des solutions pour les diminuer)

J'ai effectué une formation "conseillère en efficacité énergétique et énergies renouvelables"

Afin d'acquérir de nouvelles connaissances en énergies renouvelables et de me remettre à niveau en thermique du batiment.

J'occupe actuellement le poste d'économe de flux de la ville de Brignoles



L'environnement est un domaine qui me passionne,les énergies de notre planète ne sont pas inépuisable et il est temps que tout le monde en prenne conscience.

Ce métier me permet donc d'être constamment en contact avec les gens et d'essayer de les sensibilisés aux économies d'énergies,en plus les domaines d'activités sont variés et en constante évolution.