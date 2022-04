Célia ROSTAND

Passionnée par les produits issus des terroirs français et leur valorisation, j'ai intégré un master professionnel en Alimentation et Cultures alimentaires à la Sorbonne. J’ai pu, grâce à une approche pluridisciplinaire, étudier les relations entre le terroir, l’alimentation, l’environnement et la culture afin de pouvoir travailler à la valorisation et la promotion des productions agricoles mais également agroalimentaires.



Après un stage au sein de la destination "Perpignan Méditerranée Rivesaltes" distinguée par le label national "Vignobles & Découvertes" valorisant les territoires proposant un réseau œnotouristique d'excellence ; j'ai décidé de consacrer mon mémoire de fin d'études à l'analyse des 24 premiers territoires qui ont obtenu ce label.



J'ai eu la chance de travailler durant 6 mois au sein d'Atout France en tant que chargée de développement œnotourisme, où ma principale mission était la gestion du label "Vignobles & Découvertes".



Par la suite, la délégation départementale des Vignerons Indépendants de l'Hérault m'a missionnée pour 6 mois afin de dresser un bilan des besoins de leurs adhérents en matière d'œnotourisme.



Le monde viticole est pour moi un secteur riche et très varié qui me passionne et qui me donne envie de me donner à 100% pour œuvrer à son développement et à sa valorisation.



J'aime le contact avec les gens, avoir des responsabilités ne m'effraie pas, je suis dynamique, volontaire et créative. Si mon parcours vous intéresse n'hésitez pas à me contacter!



Au plaisir d'échanger avec vous,



Célia





Mes compétences :

Rigueur

Tourisme

Organisation

Créativité

Marketing alimentaire

Gestion de projet

Montage audio

Autonomie

Montage vidéo

Aisance relationelle

Développement de réseau

Infographie CAO-DAO

Géographie alimentaire

Montage et accompagnement de montage de dossier

Enquête qualitative

Maîtrise rédactionnelle

Enquêtes de terrain

Elaboration de questionnaire

Instruction de dossiers de candidature

Études quantitatives