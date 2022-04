Celia SAROSSY

En tant que diététicienne, diplômée d'état, et ingénieur agroalimentaire, spécialisée en qualité et nutrition, mon but est que l'équilibre alimentaire et l'hygiène/santé soit le centre d'intérêt de tous les acteurs de la chaîne alimentaire.



Aujourd'hui, installée à Ajaccio, je propose en cabinet ou à domicile des suivis nutritionnels personnalisés pour les patients qui souhaitent perdre leurs kilos en trop, modifier leurs habitudes alimentaires ...



J'interviens également auprès d'entreprises, via des formations sur le thème de "la bonne alimentation": les adhérents de mutuelles, les salariés d'entreprises ou de collectivités.



Notre alientation est notre première médecine !



Mes compétences :

Agroalimentaire

Communication

Nutrition

Obésité

Santé