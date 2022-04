Celia VÁZQUEZ PÉREZ

J’ai acquis une expertise de six ans en gestion commerciale, logistique et de marketing dans un environnement international. Au cours de mon parcours professionnel, j’ai appris à maîtriser les tâches liées à la gestion de commandes clients à l’international que ce soit en suivi de commande, gestion de transport, traitement de documents douaniers, utilisation de systèmes d’informations que service après vente. Le portefeuille de clients était constitué de clients en Chine, en Amérique Latine, en Europe et au Maghreb, avec une production en Espagne, en Chine et au Maroc.



Par ailleurs, j’ai contribué au développement des entreprises pour lesquelles j’ai travaillé en réalisant des études de marché, de la prospection de clients et la recherche de clients pour de nouveaux produits. J’ai participé à la construction de la stratégie marketing et commerciale sur ces nouveaux marchés et j’ai aidé à leur promotion en organisant des salons industriels.



Grâce à mes compétences en Import-Export, on m’a confié l’optimisation du flux d’information entre les différents maillons de la chaîne logistique et la constitution d’un pool de fournisseurs pour optimiser les prestations de service et leurs coûts.



 travers mon vécu professionnel, j’ai pu acquérir une bonne connaissance des enjeux et des défis du commerce international. Le contact continu avec des interlocuteurs différents (clients, fournisseurs, services internes, entités publiques, prestataires de services) m’a permis de développer une forte adaptabilité dans mon travail, une bonne capacité à travailler en équipe et un bon relationnel.



Mes compétences :

Anglais

Assistant logistique

Commercial

cooperación

Coopération internationale

Espagnol

Export

Français

Import

Internacional

International

Logistique

Marketing

Sales

Traduction

