Célimène CHAUVEL

Diplômée d'un master Sciences de gestion et riche d'une expérience d'un an au sein de l'entreprise Ouest-France, je suis prête à m'investir dans votre entreprise en tant qu'assistante de direction et/ou chargée de communication. Mes compétences théoriques et pratiques sont des atouts que je souhaite mettre en avant dans notre collaboration. L'organisation et la rigueur sont ma ligne de conduite pour tout travail.



Mes compétences :

Pack office 2010

Management de projet

Access

SAP

Comptabilité générale

Supply chain management

Management d'équipe

Marketing

Communication