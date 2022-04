Célina SAMPÉDRO

Bienvenue dans mon profil,



Mon parcours professionnel m'apporte une connaissance approfondie de la mise en oeuvre d'une politique de communication dans le secteur associatif tant en interne qu’en externe.

Depuis 2011, en tant que responsable communication et collecte de fonds des EEUdF, mes fonctions couvrent aujourd’hui toute la gestion des outils de communication et de collecte de fonds : suivi des éditions papiers (revues, rapport d’activité, tracts, affiches, ou encore invitations), des outils numériques (sites, blogs, newsletter et réseaux sociaux) et du marketing direct (publipostage, opération de prospection téléphonique).

Échanger, partager, participer à, construire, mobiliser... Mon métier me permet d'animer et de créer des projets de communication de qualité, de développer des compétences et de vivre quotidiennement des expériences nouvelles.



Mes compétences :

Communication

PAO

Relation presse

Collecte de fonds

Gestion de projet

Management

Réseaux sociaux

WordPress

Blogging

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Community management

Mailchimp

Emailing

Stratégie de communication

Communication interne

Référencement