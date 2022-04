Céline ADNET

Actuellement en Master 2 Conduite du Changement dans les Territoires, Établissements et Réseaux Sanitaires et Médico-sociaux à l’IAE de Lyon, je suis à la recherche d'un stage d’adjointe de direction dans un établissement de santé pour une durée de 14 semaines minimum sur l’année scolaire 2015-2016. L’objet de cette formation est d être opérationnelle dans la gouvernance hospitalière, le pilotage de la gestion hospitalière, le management, le financement, les RH et la comptabilité.



Mes compétences :

Marketing

Recherche

Recherche et Développement

restauration

Restauration collective

Vente

Développement commercial

R&D