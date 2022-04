Expérience de plus de 16 ans



Dynamique, autonome, sociable et motivée.



Domaines de compétences :

Langues : Anglais

Systèmes : Windows, Mac , Unix, MS-DOS

Languages : WinDev, Objective C, PERL, Python, C, Visual Basic

Outils : Perforce (Admin), RCWintrans et outils de Localisation