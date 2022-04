Céline BALAROT

Je recherche un emploi en qualité à temps partiel sur Valence (26) et ses alentours. Voici les compétences que je peux mettre à votre service :

- Mise en place de normes qualité, sécurité alimentaire, éthique (ISO 9001, IFS, BRC, ETI,...)

- Management d’équipe,(formations, suivi des heures, gestion des remplacements, entretiens individuels)

- Maintien et suivi d’un Système de Management de la Qualité (audit interne, revue de direction, plan d’amélioration, mise en place et suivi d’indicateurs, suivi du système documentaire)

- Gestion de la qualité-achats (audits fournisseurs, gestion des non-conformités, évaluation des fournisseurs, rédaction de cahiers des charges)

- Gestion de la qualité-client (Suivi des cahiers des charges, gestion des réclamations clients, enquêtes de satisfaction, audits clients)

- Gestion des sous-traitants

- Animation et formation du personnel