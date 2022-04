Céline BAUVOIS

Bonjour et Bienvenue sur mon profil Viadeo!



Diplômée d'une École Supérieure de Commerce International et d'un Master II Achat et Négoce International depuis un an, ma formation pluridisciplinaire m'a permise de réaliser plusieurs stages en France et à l'International dans des secteurs d'activités variés tels que : la distribution, le tourisme, l'informatique, l’esthétique, l'industrie ou encore l'ingénierie.



Issue d'un cursus universitaire très pluridisciplinaire, les métiers qui m'attirent aujourd'hui sont eux-mêmes de natures variées. Je serai ravie de partager avec vous mes diverses expériences professionnelles et mettre à votre disposition mes compétences ainsi que mes qualités humaines et professionnelles.



Dans l'attente de se rencontrer,

Cordialement,

Céline















Mes compétences :

Bureautique

Étude de marché

Démarchage B to B ou B to C

Développement commercial

Contrôle de gestion

Marketing achat

Achats

Travail en équipe

Commerce International