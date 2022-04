Céline BENFARES

Je dispose de plus de 10 ans d’expérience dans l’assistance au pilotage de projets de transformation organisationnelle et de migration de systèmes d’information. J’accompagne également mes interlocuteurs dans l’analyse et l’optimisation de leurs processus financiers et opérationnels, dans la gestion des risques et la sécurisation des activités.

J’interviens au sein de sphère publique mais également pour de grands comptes du secteur privé.



Exemple de missions :

- Accompagnement au pilotage de projets d’implémentation et de déploiement de nouvelles organisations et solutions applicatives, ainsi que des dispositifs de contrôle interne associés

- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la formalisation des besoins métiers - animation d’ateliers de travail pour le recensement des besoins, formalisation des spécifications fonctionnelles, animation des comités de relecture et suivi des modifications ; accompagnement au changement

- Conseil en organisation et optimisation des processus : manuel de procédures, assistance dans des démarches d’amélioration continue, accompagnement à la stabilisation des opérations dans le cadre d’un CSP



Certification CIA



Mes compétences :

CIA

Contrôle interne

Gestion du risque

Gestion de projet

Audit interne