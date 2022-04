Céline BERNARD

Depuis 2012 : Chef de projet fonctionnel pour les applicatifs Achat - LDC Traiteur.

- Analyse fonctionnelle des besoins utilisateurs, prise en compte des attentes et contraintes des services connexes (approvisionnement, R&D, Qualité, comptabilité, contrôle de gestion …)

- Interlocuteur des chefs de projet informatiques

- Garant de la cohérence des différentes applications et de leurs optimisations

- Contribution aux Cahiers des charges fonctionnels

- Tests et recettages sur les nouveaux logiciels ou après amélioration sur l'existant

- Suivi du déploiement des nouveaux outils, formation, support utilisateur

Périmètre d’intervention : outils internes (suivi échantillons, Référentiel, outils statistiques), GPAO, PLM (Product Lifecycle Management).



Mes compétences :

Recette Fonctionnelle

Support Utilisateur

Formation

Gestion de projets

Analyse fonctionnelle

Industrie alimentaire

R&D

Audit