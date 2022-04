Celine BERNARD

Cadre commerciale, j ai acquis une expérience de plus de 10ans, dans le domaine de la Santé Humaine, puis de la Santé Animale, au sein d'un grand groupe pharmaceutique.

Missions :

- gestion et responsabilité d'un secteur

- développement du portefeuille clients

- développement de stratégies de croissance et planification

- commerce B to B

- négociation de contrats

- partenariat clients

- développement du Chiffre d'affaires

- fidélisation /prospection...

Expérience en : SANTE ANIMALE, gamme rurale, équine, canine et Santé Humaine.

Dynamique, autonome et ayant un goût prononcé pour les relations humaines et la réalisation de challenges commerciaux, l'enthousiasme c'est mon moteur !

Etre Vendeur, c'est transférer son Enthousiasme !



Mes compétences :

Goût du challenge et de l'aventure humaine

Entrepreneur

DYNAMISME COMMERCIAL

Communication

Partenariat commercial