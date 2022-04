Céline BERTHET

Du Management à La Gestion des Ressources Humaines....



Après 15 ans passés au sein de l'entreprise McDonald's où j'ai accédé avec succès au poste de Directrice de restaurant, j'ai souhaité donner une nouvelle orientation à ma vie professionnelle.

Ainsi, j'ai complété mon expérience par une formation diplômante, la Licence Professionnelle Gestion des Ressources Humaines et Paie.



J'ai choisi ce domaine d'activité qui me passionne puisqu'il est à la jonction entre les salariés d'une entreprise et son employeur. Pour travailler dans les Ressources Humaines, il faut être dynamique, disponible, rigoureuse, et polyvalente. Autant de qualités qui font parties de mes compétences.



Mes compétences :

Paie

Recrutement

Gestion du personnel

Management d'équipe

GPEC

Gestion de la formation

Word – Excel – Powerpoint-access

Droit du travail

Assistante Ressources Humaines