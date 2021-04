Céline CÉLINE GAYMARD (GAYMARD)

Ce qui me motive en tant qu'ingénieur pédagogique ?

Les nouveaux projets et la conception de formation !

Comment faire en sorte de mieux former, comment rendre une formation plus efficace, plus impactante ?



L'évolution des nouvelles technologies permet d'envisager de nouvelles méthodes d'apprentissage mais en complexifie également le choix. Entre formation présentielle, e-learning, rapid learning, serious game, classe virtuelle et autres, quel dispositif sera le plus adapté pour vos collaborateurs ?

Faut-il vraiment suivre les effets de mode ?



Si vous vous posez ce type de questions, sachez que je peux vous aider à trouver la réponse et créer le dispositif adéquat.



Au plaisir de vous rencontrer !



Mes compétences :

Pédagogie

Gestion administrative

E-learning

Gestion budgétaire

Management

Ingénierie de formation

Techniques de vente

Gestion de projet

Conception pédagogique

Formation

Développement commercial

Communication