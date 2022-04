Delannoy CHRISTELLE

Secrétaire pédagogique au Département des Sciences de l'Education pour :



- le Master 1 Sciences Humaines et Sociales mention Sciences de l'Éducation



- le Master 2 Sciences Humaines et Sociales mention Sciences de l'Éducation :

. parcours Intervention Pédagogique et Recherche en Formation des Adultes

. parcours Ingénierie de Formation et Recherche en Formation des Adultes

(en présentiel et en enseignement à distance)

. parcours Ingénierie Pédagogique Multimédia et Recherche en Formation des Adultes

(en présentiel et en enseignement à distance)



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez proposer un stage pour nos étudiants.