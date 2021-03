Céline FALL

Je suis essentiellement intéressée par le domaine du développement durable et la protection de l'environnement. La recherche de l'équité dans tout ce que j'entreprends est primordiale, et lorsque je m'engage dans une nouvelle activité, elle doit être équitable.

Mon parcours, depuis la fin de mes études de droit à mon poste en tant qu'assistante dans la communication au sein d'une commune, m'a apporté toutes les connaissances nécessaires pour poursuivre et agrémenter mon expérience dans un nouvel organisme ou une entreprise.

Je suis particulièrement sensible aux éléments de la nature (dont l'humain fait parti) et œuvrer pour la protection de l'environnement a toujours été mon fil conducteur.



Mes compétences :



Sens de la pédagogie ++++

Bon relationnel ++++

Capacités découte ++++

Capacités d'analyse et de synthèse++++

Anglais courant +++

Gestion administrative ++++

Utilisation du Pac Office++++

Veille réglementaire+++

Juriste de l'environnement++

Energie photovoltaïque+++

Logistique++