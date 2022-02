PS est un organisme de formation professionnelle pour adulte spécialisé dans la formation à la prévention des risques professionnels.

Implanté à LOUVROIL en Sambre-avesnois, nous intervenons dans le département du Nord et proposons une offre large de formations Inter- entreprises et Intra- entreprises.



Formation de préparation aux passage des tests CACES : R484 - R485 - R486 - R489

HABILITATIONS ELECTRIQUES

AIPR - SST - Manipulation dextincteurs

ECHAFAUDAGE - Travail en Hauteur - PRAP - Gestes et postures





Qualité des formations, compétences et pédagogie de nos formateurs, qualité d'accueil,

Sont les points forts reconnus par les stagiaires à l'issue de nos formations



Nous sommes à votre écoute pour échanger sur vos besoin en formation.



CONTACT :

Céline GOURLAND

c.gourland@fps-nord.fr

03 27 64 66 08 - 06 14 54 42 01