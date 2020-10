Diplômée dun master 1 en Langues Etrangères (Anglais, Espagnol) spécialité business et dun master 2 en Ressources Humaines, jai plus de dix ans dexpérience en Ressources Humaines au sein de groupes internationaux spécialisés en ingénierie industrielle, solutions logistiques, le transport, le BTP



La première partie de mon parcours est axée sur le développement RH : pilotage du plan de Formation, recrutement, marque employeur, communication RH. Depuis 6 ans, mes responsabilités sont orientées en RH opérationnel et stratégiques : conseil RH terrain auprès des managers/salariés, accompagnement au changement : transformation/déménagement de sites, nouveau SIRH et le pilotage de campagnes RH : politique salariale, Revue des Talents/succession planning



Fin septembre 2020, j'ai terminé un CDD en tant que Responsable de développement des compétences chez KAEFER WANNER, filiale de KAEFER Group. Je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité de poste en tant que HR Business Partner/Responsable Ressources Humaines opérationnel et/ou stratégique.



Je reste à votre disposition pour échanger sur vos besoins en RH et mon profil.

Cordialement,

Céline HAZAN